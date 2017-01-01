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Малая приватизация на аукционах Prozorro принесла в бюджет 456 млн гривен

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Всего на аукционе провели 401 успешных торгов.
На малой приватизации Украина уже заработала 456 млн гривен
На малой приватизации Украина уже заработала 456 млн гривен
Getty Images

Министерство экономического развития сообщило, что по состоянию на 10 декабря 2018 года, на аукционных торгах в электронной системе ProZorro уже продали 1358 объектов малой приватизации за 456 миллион гривен. Об этом сообщает пресс-служба МЭП. 

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Самыми первыми, кто вы выставил объекты на продажу были Львов и Измаил, а первый проданный лот находится в Чернивецкой области. Киев все еще не выставил на продажу ни одного объекта малой приватизации.

Среди объектов, которые продают находятся книжные магазины, подвал на площади Рынок во Львове, радиозавод и даже демонтированный памятник Ленина, который продали за 220 тыс грн. 

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"По единой процедуре теперь любой имеет доступ к активам малой приватизации. В результате значительно возросла конкуренция за лоты, которые, казалось бы, никому не нужны - десятки участников соревнуются на аукционах по списанию памятников Ленину или сельские дома, которые в конце концов приносят средства государству", - подчеркнул Максим Нефедов.

ProZorro провели 401 успешный аукцион
ProZorro провели 401 успешный аукцион
issuu.com

Ранее сообщалось, что Госгеонедра выставила в ProZorro первые нефтегазовые лоты для аукционов. Ежемесячно будут выставляться от пяти до десяти лотов с разрешениями на добычу полезных ископаемых, заявил глава Госгеонедр Олег Кирилюк.

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Теги: максим нефедов, малая приватизация, аукцион, торги, электронные торги, Максим Нефедов, Министерство экономического развития
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