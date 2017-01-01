Малая приватизация на аукционах Prozorro принесла в бюджет 456 млн гривен

Всего на аукционе провели 401 успешных торгов.

Министерство экономического развития сообщило, что по состоянию на 10 декабря 2018 года, на аукционных торгах в электронной системе ProZorro уже продали 1358 объектов малой приватизации за 456 миллион гривен. Об этом сообщает пресс-служба МЭП.

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Самыми первыми, кто вы выставил объекты на продажу были Львов и Измаил, а первый проданный лот находится в Чернивецкой области. Киев все еще не выставил на продажу ни одного объекта малой приватизации.

Среди объектов, которые продают находятся книжные магазины, подвал на площади Рынок во Львове, радиозавод и даже демонтированный памятник Ленина, который продали за 220 тыс грн.

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"По единой процедуре теперь любой имеет доступ к активам малой приватизации. В результате значительно возросла конкуренция за лоты, которые, казалось бы, никому не нужны - десятки участников соревнуются на аукционах по списанию памятников Ленину или сельские дома, которые в конце концов приносят средства государству", - подчеркнул Максим Нефедов.

ProZorro провели 401 успешный аукцион issuu.com

Ранее сообщалось, что Госгеонедра выставила в ProZorro первые нефтегазовые лоты для аукционов. Ежемесячно будут выставляться от пяти до десяти лотов с разрешениями на добычу полезных ископаемых, заявил глава Госгеонедр Олег Кирилюк.