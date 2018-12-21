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Американцы потратят 5,7 млрд долларов на стену от Мексики

Комментариев: 2
Палата представителей США одобрила временный бюджет на возведение стены на границе Мексики и США.
Палата представителей Конгресса США приняла временный бюджет
Палата представителей Конгресса США приняла временный бюджет
depositphotos.com

Палата представителей Конгресса США поддержали законопроект, который включает расходы на строительство стены на границе с Мексикой, суммой в 5,7 млрд долларов. Об этом сообщает Интерфакс-Украина. 

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В этот же законопроект заложены деньги на чрезвычайную помощь в случае стихийных бедствий в размере 8,7 млрд долларов.

Предложение еще должно быть рассмотрено Сенатом США. По предварительным прогнозам, законопроект не будет поддержан верхней палатой Конгресса, что повысит вероятность частичного закрытия правительства.

Ранее сообщалось, что Трамп пообещал “художественно оформить“ стену на границе с Мексикой. По словам президента США, постройка стены будет одновременно красивой и надежной, чего заслуживают американцы.

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Теги: Трамп, стена на границе, США, Мексика, стена, Конгресс, верхняя палата Конгресса США
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  21.12.2018, 16:11
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гость
Пусть назначать Яценюка руководителям проекта, благо опыт у него в строительстве стен есть))))
гость  (аноним)  21.12.2018, 16:10
Оценка:  0
гость
Ну хватит уже! Не то сеня-кролик слюнками захлебнется!
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