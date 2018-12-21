Американцы потратят 5,7 млрд долларов на стену от Мексики

Палата представителей США одобрила временный бюджет на возведение стены на границе Мексики и США.

Палата представителей Конгресса США поддержали законопроект, который включает расходы на строительство стены на границе с Мексикой, суммой в 5,7 млрд долларов. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

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В этот же законопроект заложены деньги на чрезвычайную помощь в случае стихийных бедствий в размере 8,7 млрд долларов.

Предложение еще должно быть рассмотрено Сенатом США. По предварительным прогнозам, законопроект не будет поддержан верхней палатой Конгресса, что повысит вероятность частичного закрытия правительства.

Ранее сообщалось, что Трамп пообещал “художественно оформить“ стену на границе с Мексикой. По словам президента США, постройка стены будет одновременно красивой и надежной, чего заслуживают американцы.