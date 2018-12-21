Бюджет Украины стал почти бездефицитным

За 11 месяцев бюджет государственного фонда сократился менее чем до 200 миллионов гривен.

За январь-ноябрь 2018 года госбюджет Украины выполнен с дефицитом в сумме 183,6 миллиона гривен против 5,5 миллиарда гривен профицита годом ранее. Об этом сообщается на сайте Минфина в пятницу, 21 декабря.

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Отмечается, что бюджет выполнен на 100,2%. Перевыполнение составило 1,8 миллиарда гривен за счет собственных поступлений, налога на прибыль предприятий, налога и сбора с доходов физических лиц.

По сравнению с прошлым годом доходы госбюджета выросли на 16,4%, расходы - на 17,1%.

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Объем возмещенного НДС составил 121,6 миллиарда гривен, трансферт Пенсионному фонду – 128,6 миллиарда гривен, трансферты в местные бюджеты – 270,2 миллиарда гривен, поступления от приватизации госимущества - 175 миллионов гривен.

Ранее сообщалось, что в следующем году госбюджет Украины станет рекордным по доходам - более триллиона гривен.