Водителей оштрафовали на 4 млн гривен с помощью камер TruCam

Специальные устройства для измерения скорости "словили" 18 тыс нарушителей.

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За два месяца полицейские выписали 18 тыс квитанций с помощью специальных устройств для измерения скорости TruCam на 4 млн гривен за нарушения скорости, передают Сегодня.

Такое количество нарушителей было поймано с помощью всего 31 устройства на все количество полицейских в Нацполиции. На этой недели им доставили еще 66 камер. То есть, Национальная полиция имеет все шансы увеличить “прибыль“ от штрафов в три раза.

Ранее сообщалось, что в Украине насчитывается 8568 владельцев элитных автомобилей, подлежащие транспортному налогообложению. По налогам они заплатили 163,3 млн грн в бюджет.