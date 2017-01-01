Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Водителей оштрафовали на 4 млн гривен с помощью камер TruCam

Комментариев: 0
Специальные устройства для измерения скорости "словили" 18 тыс нарушителей.
Полиция выписала 18 тыс штрафов за нарушение скорости
Полиция выписала 18 тыс штрафов за нарушение скорости
facebook.com/odesapolice

Читай также: В США заработали беспилотные автомобили для доставки еды из супермаркета

За два месяца полицейские выписали 18 тыс квитанций с помощью специальных устройств для измерения скорости TruCam на 4 млн гривен за нарушения скорости, передают Сегодня.

Такое количество нарушителей было поймано с помощью всего 31 устройства на все количество полицейских в Нацполиции. На этой недели им доставили еще 66 камер. То есть, Национальная полиция имеет все шансы увеличить “прибыль“ от штрафов в три раза.

Ранее сообщалось, что в Украине насчитывается 8568 владельцев элитных автомобилей, подлежащие транспортному налогообложению. По налогам они заплатили 163,3 млн грн в бюджет. 

Поделись:
Теги: Национальная полиция, дорожное движение, правила дорожного движения, ПДД, штраф, превышение скорости, TruCam
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь