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Гривна стабильна: Курс валют на 22 декабря

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Национальный банк укрепил курс гривны. Курс доллара на межбанке в покупке и продаже снизился.
Курс валют от НБУ на 22 декабря
Курс валют от НБУ на 22 декабря
depositphotos.com

На субботу, 22 декабря, Национальный банк Украины установил официальные курсы валют на следующем уровне: 

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– 100 доллар в США – 2 743,3934 гривен (-14,294 грн);

– 100 евро – 3 131,3092 гривны (-26,5186 грн).

Гривну укрепили на 14 копеек за доллар, а евро подешевел на почти 27 копеек.

Курс доллара на межбанковском валютном рынке в пятницу в покупке и продаже упал на 12 копеек - до 27,38-27,42 грн.

Котировки евро в покупке и продаже снизились на 28 копеек - до 31,5-31,55 грн.

Ранее сообщалось, что налоги на доходы выплачены больше, чем требовалось на 1,5%.

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Теги: курс валют
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