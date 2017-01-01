Гривна стабильна: Курс валют на 22 декабря

Национальный банк укрепил курс гривны. Курс доллара на межбанке в покупке и продаже снизился.

Курс валют от НБУ на 22 декабря depositphotos.com

На субботу, 22 декабря, Национальный банк Украины установил официальные курсы валют на следующем уровне:

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– 100 доллар в США – 2 743,3934 гривен (-14,294 грн);

– 100 евро – 3 131,3092 гривны (-26,5186 грн).

Гривну укрепили на 14 копеек за доллар, а евро подешевел на почти 27 копеек.

Курс доллара на межбанковском валютном рынке в пятницу в покупке и продаже упал на 12 копеек - до 27,38-27,42 грн.

Котировки евро в покупке и продаже снизились на 28 копеек - до 31,5-31,55 грн.

Ранее сообщалось, что налоги на доходы выплачены больше, чем требовалось на 1,5%.