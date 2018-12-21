Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

На Уолл-стрит зафиксировали крупнейшее падение за семь лет

Комментариев: 0
Американский фондовый рынок упал на 7% за неделю, что является худшим показателем с августа 2011 года.
Фондовый рынок США рекордно обвалился
Фондовый рынок США рекордно обвалился
depositphotos.com

За неделю основные индексы американской фондовой биржи на Уолл-стрит упали на 7%. Показатели прошедшей недели являются самыми плохими с августа 2011 года, сообщает The Washington Post

Читай также: Американцы потратят 5,7 млрд долларов на стену от Мексики

Как отмечается, для американского фондового рынка пятница, 21 декабря, стала "еще одним днем больших потерь".

Резкое падение также зафиксировали на рынках акций стран Западной Европы.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 повысился в пятницу на 0,03% - до 336,68 пункта. За неделю индикатор упал более чем на 3%. 

Читай также: Индекс Dow Jones в США снизился на 2,41%

Британский индекс FTSE 100 почти не изменился, как и французский CAC 40, германский DAX прибавил 0,2%. При этом испанский IBEX 35 упал на 0,5%, итальянский FTSE MIB - на 1%.

Ранее сообщалось, что Украина побила экономический рекорд среди всех стран Европы. В III квартале 2018 года Украина установила экономический рекорд по приросту ВВП.

Поделись:
Теги: США, фондовый рынок, биржа, Фондовая биржа
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь