На Уолл-стрит зафиксировали крупнейшее падение за семь лет

Американский фондовый рынок упал на 7% за неделю, что является худшим показателем с августа 2011 года.

За неделю основные индексы американской фондовой биржи на Уолл-стрит упали на 7%. Показатели прошедшей недели являются самыми плохими с августа 2011 года, сообщает The Washington Post.

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Как отмечается, для американского фондового рынка пятница, 21 декабря, стала "еще одним днем больших потерь".

Резкое падение также зафиксировали на рынках акций стран Западной Европы.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 повысился в пятницу на 0,03% - до 336,68 пункта. За неделю индикатор упал более чем на 3%.

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Британский индекс FTSE 100 почти не изменился, как и французский CAC 40, германский DAX прибавил 0,2%. При этом испанский IBEX 35 упал на 0,5%, итальянский FTSE MIB - на 1%.

Ранее сообщалось, что Украина побила экономический рекорд среди всех стран Европы. В III квартале 2018 года Украина установила экономический рекорд по приросту ВВП.