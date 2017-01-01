Украина получит от США 10 млн долларов за агрессию России

Соединенные штаты профинансируют военный флот Украины.

Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Роберт Палладино сообщил, что США выделят 10 млн долларов Украине в связи с агрессией России в Керченском проливе, передает UBR.

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"Мы делаем это совместно с Литвой и Великобританией, которые также планируют увеличить помощь Украине в области безопасности", - говорится в сообщении Госдепа.

Деньги переведут после того, как транш одобрит Конгресс США. Они будут направлены на военно-морские силы Украины.

Ранее сообщалось, что на Уолл-стрит зафиксировали крупнейшее падение за семь лет. Американский фондовый рынок упал на 7% за неделю, что является худшим показателем с августа 2011 года.