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Украина получит от США 10 млн долларов за агрессию России

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Соединенные штаты профинансируют военный флот Украины.
США профинансирует военно-морской флот Украины
США профинансирует военно-морской флот Украины
depositphotos.com

Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Роберт Палладино сообщил, что США выделят  10 млн долларов Украине в связи с агрессией России в Керченском проливе, передает UBR. 

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"Мы делаем это совместно с Литвой и Великобританией, которые также планируют увеличить помощь Украине в области безопасности", - говорится в сообщении Госдепа.

Деньги переведут после того, как транш одобрит Конгресс США. Они будут направлены на военно-морские силы Украины.

Ранее сообщалось, что на Уолл-стрит зафиксировали крупнейшее падение за семь лет. Американский фондовый рынок упал на 7% за неделю, что является худшим показателем с августа 2011 года.

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Теги: транш, Конгресс США, США и Украина, военно-морские силы Украины, агрессия России
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