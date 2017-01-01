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Экологический стартап привлек деньги миллиардеров

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Проект Malta получил финансирование от Гейтса, Безоса и Блумберга.
Миллиардеры скинулись на экологический стартап
Миллиардеры скинулись на экологический стартап
depositphotos.com

Malta разрабатывает систему для хранения электричества от альтернативных видов энергии, например, от солнечных батарей или ветровых станций. 

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На первом этапе стартап привлек уже 26 миллионов долларов. В компанию вложились самые богатые люди планеты, такие как Билл Гейтс, Джефф Безос, Масаеси Сон, Рэй Далио и Майкл Блумберг, передает Cision.

Строительство пилотной системы будет проходить в Китае. Разработчики Malta уверенны, что современные способы хранения энергии являются дорогими, а также не очень экологическими, так как после окончательного использования аккумуляторов их нужно тоже перерабатывать.

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Malta, в свою очередь, использует технологию нагревания и расплавления соли при помощи теплового насоса. Она имеет очень высокий КПД работы, что является сложным при превращении тепла в энергию и обратно.

Ранее сообщалось, что на не переработанном пластиковом мусоре можно заработать 7,2 триллионов долларов. На Земле находится 90,5% пластика, который производился когда-либо и до сих пор не был переработан.

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Теги: экология, солнечные панели, солнечные батареи, ветровые станции, альтернативная энергия, хранение энергии, электроэнергия
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