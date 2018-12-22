В Украине реальная зарплата выросла на 13% - Рева

В 2019 году минимальная зарплата вырастет еще на 12,1% и составит 4,173 тысяч гривен, сообщил министр социальной политики.

В течение января-октября 2018 года реальная зарплата в Украине выросла на 13%. Об этом в субботу, 22 декабря, во время итоговой пресс-конференции сообщил министр социальной политики Андрей Рева, пишет Экономическая правда.

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По его словам, в прошлом году минимальная зарплата выросла вдвое, а с января 2018 года еще на 16,3% и была установлена на уровне 3,723 тысяч гривен в месяц.

"В следующем году минимальная зарплата еще вырастет на 12,1% и составит с января 4,173 тысяч гривен", - заявил Рева.

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По словам министра, среднемесячная номинальная зарплата по стране за январь-октябрь этого года увеличилась на 25,6% и составила 8,660 тысяч гривен. В прошлом году цифры были следующие: 37% номинального роста и 20% реального.

Ранее сообщалось, что уровень теневой экономики снижается. Все методы, с использованием которых оценивается теневая экономика, показали ее сокращение по сравнению с первым полугодием 2017 года, утверждают в ведомстве.