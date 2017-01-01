Последние налоги в 2018 году: ДФС озвучили крайний срок

Банковская система и органы Госказначейской службы будут работать в праздничном режиме.

Крайний срок оплаты налогов установлен Государственной фискальной службой на 29 декабря 2018 года.

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"Это связано с тем, что в декабре 2018 последний день уплаты начисленных налоговых обязательств по налогам и сборам приходится на выходной день - 30 декабря 2018, а нормами Налогового кодекса Украины не предусмотрен перенос сроков уплаты налогов и сборов", - указано на сайте ДФС.

Банковская система и органы Государственной казначейской службы также будут работать в особенно предновогоднем режиме.

Ранее сообщалось, что Национальный банк Украины поделился графиком работы банков во время новогодних праздников.