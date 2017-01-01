Германия позволила себе закрыть последнюю угольную шахту

Церемонию закрытия посетил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмаер.

Последняя угольная шахта "Проспер Ганиэль" в Германии находилась в Рурской области. Во время ее закрытия присутствовали президент Германии Франк-Вальтер Штайнмаер и президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер, передает Радио Свобода.

Читай также: Как области используют средства с эко-налога: Инфографика

"Часть немецкой истории заканчивается здесь. Без угля всю нашу страну и ее развитие в течение последних 200 лет невозможно представить", - сказал Штайнмаер.

В 2018 году Германия установила рекорд по выработке альтернативной энергии, например, от солнца и ветра. А до 2050 года она планирует полностью перейти на возобновляемую электроэнергию в целях спасения окружающей среды.

Ранее сообщалось, что Германия предоставит Украине финансовую помощь на 35 млн евро для борьбы с климатическими изменениями.