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Луцк получил 4,2 млн гривен для развития туризма

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Популяризировать город планируют в 2019-2020 годах.
Луцк потратит 4,2 млн гривен на развитие туризма
Луцк потратит 4,2 млн гривен на развитие туризма
depositphotos.com

Для реализации профильной программы развития туризма в Луцке на 2019-2020 года выделят 4,2 млн гривен. Об этом сообщает Район.Луцк со ссылкой на заседание горсовета 21 декабря. 

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Из них 3,9 млн выделено из местного бюджета, а 300 тысяч из других поступлений.

Так, в Луцке собираются расширять связи с городами-партнерами по туризму, организовывать международное сотрудничество и принимать участие в международных программах, презентовать туристические продукты Луцка на выставках, форумах, конференциях и ярмарках. 

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Конечно же, также планируется развитие историко-культурного, действенного и паломнического туризма в городе. Луцк планирует поддерживать клубы исторической реконструкции и средневекового боя.

Ранее сообщалось, куда ездили отдыхать украинцы в 2018 году.

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Теги: туризм, Луцк, развитие туризма, туристическое направление
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