Сколько украинцев стало трудовыми мигрантами

Андрей Рева рассказал, сколько украинцев пребывает на работе в иностранных государствах.

За границей на постоянной основе работает 3,2 млн граждан Украины. Также от 7 до 9 млн украинцев ездят на заработки периодически. Об этом сообщает Сегодня со ссылкой на заявление Андрея Ревы на заседании Министерства социальной политики.

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"По официальным данным Государственной миграционной службы и Государственной пограничной службы, на постоянной основе за пределами Украины работает 3,2 млн человек. Непостоянно - цифра колеблется от 7 до 9 млн человек", - сказал Рева, подводя итоги 2018 года.

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Больше всего украинцев работает в Польше, при чем из них оформлены официально около миллиона человек, но также из них оплачивают единые социальные взносы в Польше только 400 тысяч.

Ранее сообщалось, сколько людей осталось в Украине. Госстат озвучил цифры. Численность украинского населения стремительно сокращается.