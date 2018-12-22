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Сколько украинцев стало трудовыми мигрантами

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Андрей Рева рассказал, сколько украинцев пребывает на работе в иностранных государствах.
Рева озвучил количество трудовых мигрантов, уехавших из Украины
Рева озвучил количество трудовых мигрантов, уехавших из Украины
depositphotos.com

За границей на постоянной основе работает 3,2 млн граждан Украины. Также от 7 до 9 млн украинцев ездят на заработки периодически. Об этом сообщает Сегодня со ссылкой на заявление Андрея Ревы на заседании Министерства социальной политики. 

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"По официальным данным Государственной миграционной службы и Государственной пограничной службы, на постоянной основе за пределами Украины работает 3,2 млн человек. Непостоянно - цифра колеблется от 7 до 9 млн человек", - сказал Рева, подводя итоги 2018 года. 

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Больше всего украинцев работает в Польше, при чем из них оформлены официально около миллиона человек, но также из них оплачивают единые социальные взносы в Польше только 400 тысяч.

Ранее сообщалось, сколько людей осталось в Украине. Госстат озвучил цифры. Численность украинского населения стремительно сокращается.

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Теги: заробитчане, трудовые мигранты, миграция, эмигранты, иммигранты, министерство социальной политики, Андрей Рева
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Комментариев (2)
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Boxerogos    22.12.2018, 17:06
Оценка:  0
Boxerogos
Пока люди на заработках,Педя с подельниками поднимают цены и тарифы до европейского уровня.Чтобы вернувшиеся с заработков отдавали свои деньги этим ненасытным пuдорам-монополистам.Ведь субсидии"заробитчанам"н е положены по-определению.
Peyot    22.12.2018, 16:52
Оценка:  -1
Peyot
вот реально маразм пишут. население 42млн. из них около 20% дети и около 30 пенсионеры. То есть осталось 20млн. 10 уехало на заработки..... экономика страны держится на оставшихся 10? ребята у нас самые эфективные рабочие в мире!
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