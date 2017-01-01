Кабмин будет проверять облгазы Фирташа - Гройсман

Правительство обратилось в НКРЭКУ с официальной просьбой о проверках облгазов.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил на своей официальной странице в Twitter о том, что Кабинет министров Украины направил просьбу в НКРЭКУ о проверках всех облгазов по соблюдению законодательных норм.

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"Правительство официально обратилось к НКРЭКУ с просьбой провести проверки всех облгазов на соблюдение законодательства. Это монопольная история. С монополистами нужно действовать жестко, чтобы они не выходили за пределы здравого смысла и закона. Все, кто предоставляет людям услуги, должны уважать этих людей", - написал он.

Ранее сообщалось, что стало известно, когда пересмотрят зарплаты топ-менеджмента Нафтогаза. При пересмотре контрактов Гройсмана будет интересовать условия оплаты труда руководителей национальных компаний.