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Кабмин будет проверять облгазы Фирташа - Гройсман

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Правительство обратилось в НКРЭКУ с официальной просьбой о проверках облгазов.
Кабмин проверит облгазы на соблюдение законов
Кабмин проверит облгазы на соблюдение законов
twitter.com/vgroysman

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил на своей официальной странице в Twitter о том, что Кабинет министров Украины направил просьбу в НКРЭКУ о проверках всех облгазов по соблюдению законодательных норм. 

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"Правительство официально обратилось к НКРЭКУ с просьбой провести проверки всех облгазов на соблюдение законодательства. Это монопольная история. С монополистами нужно действовать жестко, чтобы они не выходили за пределы здравого смысла и закона. Все, кто предоставляет людям услуги, должны уважать этих людей", - написал он.

Ранее сообщалось, что стало известно, когда пересмотрят зарплаты топ-менеджмента Нафтогаза. При пересмотре контрактов Гройсмана будет интересовать условия оплаты труда руководителей национальных компаний.

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Теги: Гройсман, Кабмин, облгазы, Фирташ, НКРЭКУ, проверки
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