В Украине прогнозируют кризис на рынке труда в 2019 году

Чем грозит Украине потеря трудоспособного населения в 2019 году.

В Украине предвещают кризис на рынке труда в 2019 году depositphotos.com

Все больше работодателей не хотят брать на работу людей старше 45 лет, в это же время население стареет, а детей рождается в два раза меньше, чем умирает граждан. Серьезная проблема с трудовой миграцией каждого третьего украинца не добавляет перспектив развитию трудового рынка.

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Каким будет 2019 год для Украины на рынке труда, разбирались Сегодня.

Пока за границей роботы и машины вытесняют людей, а рабочий график сокращают до 4 дней в неделю, Украина борется со своими проблемами. И главная из них – демографическая.

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"На рынке труда у нас будет кризис, потому что сейчас на первый курс у нас попало меньше всего детей за двадцать лет. Вы понимаете, какая конкуренция будет среди работодателей за молодежь", - объясняет Татьяна Пашкина, HR-эксперт.

Например, в Одесской области трудоустроенных пенсионеров 59,6 тыс из 641,8. До 2014 года рождаемость в Одессе составляла более 10 тыс детей в год, а в прошлом году эта цифра достигла всего лишь 9,4 тыс. Количество умерших с 12,7 тыс переместилось на отметку в 13 тыс людей в год.

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"Проблема обостряется с каждым годом. У кого из работодателей не спроси, все говорят об одном - адекватного работника, тем более профессионала, найти очень трудно. Что будет в следующем году? Будет примерно такая же ситуация, как и сейчас. Проблема никуда не денется кризис на рынке труда назревает ", - уверен HR-эксперт Александр Белоус.

Ранее сообщалось, как разводят при трудоустройстве. Работники разворовывают офисы, а работодатели вешают кредиты на соискателей.