Пенсионный фонд получил 181 млн гривен дохода в собственность
Средства получилось нарастить с Единого социального взноса.
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В общем, Единый социальный взнос принес Пенсионному фонду 309,3 млрд гривен за 11 месяцев. Собственных средств из них 180,7 млн гривен, передает Liga.Net со слов Андрея Ревы.
Если сравнить те же цифры с прошлым годом, то в 2018 году объем поступлений вырос на 39,6 млрд гривен.
Ранее сообщалось, что в Минсоцполитики рассказали, как будут повышать минимальную пенсию украинцам в следующем году.
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