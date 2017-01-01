Пенсионный фонд получил 181 млн гривен дохода в собственность

Средства получилось нарастить с Единого социального взноса.

Единый социальный взнос составил 309,3 млрд гривен за 11 месяцев 2018 года facebook.com/pfu.gov.ua

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В общем, Единый социальный взнос принес Пенсионному фонду 309,3 млрд гривен за 11 месяцев. Собственных средств из них 180,7 млн гривен, передает Liga.Net со слов Андрея Ревы.

Если сравнить те же цифры с прошлым годом, то в 2018 году объем поступлений вырос на 39,6 млрд гривен.

Ранее сообщалось, что в Минсоцполитики рассказали, как будут повышать минимальную пенсию украинцам в следующем году.