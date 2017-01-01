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Накопительная пенсия не заработает с января - Рева

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Минсоцполитики будет обращаться в Верховную Раду с предложением отложить введение накопительной пенсионной системы на год.
Известна причина отсрочки накопительной пенсионной системы
Известна причина отсрочки накопительной пенсионной системы
depositphotos.com

Накопительная пенсионная система в Украине не будет вводиться с 1 января 2019 года, потому что сейчас нет готового механизма реализации этого. Об этом заявил министр социальной политики Андрей Рева во время итоговой пресс-конференции в субботу, 22 декабря. 

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"Официально, по закону, она не переносится. Она должна была быть с 1 января 2019 года. Но до сегодняшнего дня этот законопроект не был внесен на рассмотрение Верховной Рады. Это было предметом рассмотрения во время последних переговоров (с МВФ). И они сейчас задали вопрос: за целый год не рассмотрен в Верховной Раде закон, и если вы сейчас будете в авральном порядке его внедрять, это может разбалансировать вашу финансовую систему. А учитывая, что у вас сейчас выборы в 2019 году, вы можете себе представить, как это будет весело. Поэтому было принято решение, чтобы пока этот процесс отложить", - пояснил министр. 

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По его словам, на подготовку к внедрению накопительной пенсионной системы у правительства было три месяца, но в течение этого периода группа нардепов внесла свой законопроект о введении накопительной пенсионной системы в Украине. Чтобы не вносить "сырой" альтернативный проект, Минсоцполитики договорился с нардепами внести в текст документа изменения еще до первого чтения. 

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При этом он добавил, что Минсоцполитики будет обращаться в Верховную Раду с предложением отложить введение накопительной пенсионной системы на год.

Ранее сообщалось, что в Кабмине объяснили, как будут повышать пенсию в 2019 году.

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