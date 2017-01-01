Ведьмин день: максимальное с 2008 года падение индексов США

Окончательная оценка роста американской экономики за третий квартал оказалась слабее ожиданий.

Для Dow Jones Industrial Average и Nasdaq недельное падение оказалось самым резким с 2008 года Getty Images

Американские фондовые индексы показали значительное снижение 21 декабря и по итогам недели в целом на фоне приостановки работы правительства США и менее оптимистичных данных о ВВП, сообщает Интерфакс.

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Для Dow Jones Industrial Average и Nasdaq недельное падение оказалось самым резким с 2008 года - 6,9 процента и 8,4 процента соответственно.

Standard & Poor's 500 потерял за пять сессий 7,1 процента. При этом в пятницу Nasdaq вернулся к “медвежьему“ тренду - падение с августовского пика достигло 21,9 процента, S&P 500 и Dow Jones тоже близки к этой зоне.

Объем торгов на рынке акций США в пятницу был максимальным с августа 2011 года. Трейдеры готовились к недолгим рождественским каникулам: 24 декабря сессия будет сокращенной, 26 декабря американские биржи закрыты.

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По мнению аналитиков, падение могло усилить четырехкратный “ведьмин день“: в третью пятницу марта, июня, сентября и декабря одновременно истекают сроки фьючерсов и опционов на фондовые индексы, опционов и фьючерсов на акции, что обычно повышает волатильность.

По данным BMO Capital, с 1990 года в такие недели S&P 500 терял в среднем 3,1 процента. В минувшую пятницу также проходила ребалансировка S&P 500.

Окончательная оценка роста американской экономики за третий квартал оказалась слабее ожиданий - 3,4 процента в пересчете на годовые темпы. Ранее сообщалось о росте на 3,5 процента, и эксперты не ожидали пересмотра.

Ранее сообщалось, что на Уолл-стрит резко ухудшили прогноз по ценам на нефть.