В НБУ назвали условие снижения учетной ставки

Сейчас Национальный банк проводит жесткую монетарную политику, отметил заместитель председателя НБУ.

В Национальном банке готовы снизить уровень учетной ставки при условии значительного снижения темпов инфляции. Об этом на брифинге сказал заместитель председателя Национального банка Олег Чурий, пишет Укринформ в понедельник, 24 декабря.

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"Если речь идет о снижении процентных ставок, то оно может произойти только тогда, когда мы увидим процесс снижения инфляции. В том случае, когда наш прогноз будет соответствовать целям, касающихся инфляционных целей в следующем году, а это наш прогноз в 6,3%, что немного выше цели в 5% плюс-минус 1%", - заявил заместитель главы НБУ.

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По словам Чурия, сейчас Национальный банк проводит жесткую монетарную политику, которая заключается в поддержании высоких процентных ставок, и это, в свою очередь, повышает привлекательность гривни в качестве инструмента инвестирования.

Ранее сообщалось, что в Украине реальная зарплата выросла на 13%.