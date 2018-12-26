На Уолл-стрит резко ухудшили прогноз по ценам на нефть

Нефть Brent в 2019 году будет в среднем стоить немногим более $69 за баррель вместо ожидавшихся в ноябре около $77.

Банки Уолл-стрит резко снизили прогнозы нефтяных цен на 2019 год все Getty Images

Банковские аналитики Уолл-стрит в декабре резко ухудшили прогнозы цен на нефть в 2019 году из-за опасений, связанных с ослаблением спроса и избыточным производством углеводородов на мировом уровне. Об этом свидетельствуют результаты ежемесячного опроса The Wall Street Journal.

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Так, нефть североморской марки Brent в 2019 году будет в среднем стоить немногим более $69 за баррель вместо ожидавшихся в ноябре около $77 за баррель, прогнозируют 13 представителей инвестиционных банков, участвовавших в опросе. Для североамериканской WTI оценка снижена с примерно $70 до чуть более $63 за баррель.

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Нефть марки WTI с поставкой в феврале подешевела в понедельник на 6,7%, до $42,53 за баррель, аналогичный контракт на Brent упал на 6,2%, до $50,47 за баррель. Для обоих эталонных марок достигнутые в ходе торгов в понедельник значения были минимальными с июля 2017 года.

Ранее сообщалось, что мировыми ценами на нефть управляют три человека. ОПЕК потеряла контроль над нефтяным рынком.