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За год борщевой набор подорожал в 2,5 раза - СМИ

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Больше всего в этом году выросли цены на лук - его стоимость выросла в 3,5 раза. Меньше всего подорожал картофель.
На некоторые продукты цены за год выросли в несколько раз
На некоторые продукты цены за год выросли в несколько раз
depositphotos.com

За год овощи из борщевого набора выросли в цене в 2,5 раза. Такие данные приводит аналитическое агентство Шувар-инфо, пишет UBR в среду, 26 декабря. 

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В частности, в декабре стоимость свеклы выросла на оптовых рынках страны на 25% до 10-11 грн./кг. 

Белокочанная капуста и морковь подорожали до 8-10 грн./кг. А самый дорогой "борщевой элемент" - лук, - до 10-14 грн./кг. Отмечается, что за минувший месяц лук не подорожал, но с начала года его стоимость выросла в 3,5 раза.

Единственный овощ, который не дорожает – картофель. Корнеплод сейчас продается на оптовых рынках страны по 5-6 грн./кг. Но это все равно вдвое дороже, чем в прошлом году. 

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Похожие данные приводит и Госслужба статистики. 

По данным ведомства, за десять месяцев 2018 года подорожали почти все потребительские товары, кроме гречки, яиц, яблок и сахара.

Ранее сообщалось, сколько стоит новогодний стол 2019. Цена за традиционный новогодний стол увеличится на 20% по сравнению с предыдущим годом.

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Теги: повышение цен, овощи, продукты, цены, Борщ, продукты питания, цены на продукты
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  26.12.2018, 13:51
Оценка:  +1
гость
Гройсман, рева, розенко и остальные (кто у кормушки), докажут, что это не так. Причем вместе с Госстатом. У нас ВВП растет, инфляция снижается, а реальные з/п каждый день растут...
Sancho-s    26.12.2018, 13:37
Оценка:  0
Sancho-s
Зраданеперемогаааааа))))
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