Сколько киевлян поддерживают вступление Украины в ЕС

Больше половины киевлян видят Украину в Европейском Союзе.

Исследование показали, что 63% опрошенных жителей города Киева поддерживают вступление Украины в Евросоюз, а еще 5% выступают за вступление в Таможенный союз. Всего в исследовании приняло участие 1,6 тыс респондентов.

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Об этом сообщают Финансы со ссылкой на результаты исследования Социологической группы "Рейтинг", представленные на пресс-конференции Алексеем Антиповичем и Любомиром Мысивым, руководитель и заместитель директора, соответственно.

Данный показатель остался на прежнем уровне по сравнению с опросом в прошлом году. Так, за вступление в ЕС выступают 63% киевлян, а 56% за вступление в НАТО. Против вступления в ЕС выступает 18%, еще 23% против вступления в Организацию Североатлантического договора.

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"Почти две трети поддержали вступление в Европейский Союз, почти каждый пятый - нет, но 18%, которые против вступления в ЕС, не за Россию", - сообщил Антипович.

Внешнеполитическую ориентацию Украины на Россию выбирают только 5% населения столицы. Показатель ориентации на ЕС за год снизился на 3% - с 59% до 56%, но поднялся в показателе отдаленности и от ЕС, и от России – с 23% до 25%.

Ранее сообщалось, что за образовательную программу о важности НАТО Украина заплатит 2,5 млн гривен. Фирма бывшего пресс-секретаря Кучмы будет рассказывать населению о важности вступления Украины в НАТО.