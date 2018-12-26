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Сколько киевлян поддерживают вступление Украины в ЕС

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Больше половины киевлян видят Украину в Европейском Союзе.
Большинство киевлян поддерживают вступление Украины в ЕС
Большинство киевлян поддерживают вступление Украины в ЕС
depositphotos.com

Исследование показали, что 63% опрошенных жителей города Киева поддерживают вступление Украины в Евросоюз, а еще 5% выступают за вступление в Таможенный союз. Всего в исследовании приняло участие 1,6 тыс респондентов. 

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Об этом сообщают Финансы со ссылкой на результаты исследования Социологической группы "Рейтинг", представленные на пресс-конференции Алексеем Антиповичем и Любомиром Мысивым, руководитель и заместитель директора, соответственно.

Данный показатель остался на прежнем уровне по сравнению с опросом в прошлом году. Так, за вступление в ЕС выступают 63% киевлян, а 56% за вступление в НАТО. Против вступления в ЕС выступает 18%, еще 23% против вступления в Организацию Североатлантического договора. 

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"Почти две трети поддержали вступление в Европейский Союз, почти каждый пятый - нет, но 18%, которые против вступления в ЕС, не за Россию", - сообщил Антипович.

Внешнеполитическую ориентацию Украины на Россию выбирают только 5% населения столицы. Показатель ориентации на ЕС за год снизился на 3% - с 59% до 56%, но поднялся в показателе отдаленности и от ЕС, и от России – с 23% до 25%.

Ранее сообщалось, что за образовательную программу о важности НАТО Украина заплатит 2,5 млн гривен. Фирма бывшего пресс-секретаря Кучмы будет рассказывать населению о важности вступления Украины в НАТО.

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Теги: Украина и ЕС, Евросоюз, внешняя политика, Киев, киевляне, опрос
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  26.12.2018, 13:17
Оценка:  +1
гость
А за вступление в США сколько проголосовало? Что мелочиться, мечтать ведь не вредно.
Ослик бы тоже выбрал морковку, но ведь ее никто не даст. Запрягут и заставят отрабатывать, а в итоге все равно обманут.
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