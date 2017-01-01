Украина может вырабатывать 74% электроэнергии з альтернативных источников
Румыния вырабатывает 43% электричества из возобновляемых источников, Литва покрывает около 16%. В свою очередь Норвегия вырабатывает 106%, а излишки экспортирует.
Читай также: Украине выделили €35 млн на борьбу с глобальным потеплением
Вusinessviews подсчитали, что Украина способна вырабатывать 74% вместо 6%, которые существуют на данный момент.
Прогнозы показали, что 49% электроэнергии можно получить с ветроэнергетики, 22% из биоэнергетики.
Читай также: Украинцам разрешили зарабатывать больше на "зеленом тарифе"
Чтобы прогнозы стали реальными, нужно перенастроить всю энергосистему страны. Эксперты опасаются подорожания электричества из-за нестабильности выработки в следствии непогоды, то есть затрат на поддержание угольных электростанций, а также общей "дороговизны" на содержание альтернативных станций добычи электричества.
Ранее сообщалось, что во Львовской области открыли первую самую большую солнечную электростанцию.
Полная версия правил