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Украина может вырабатывать 74% электроэнергии з альтернативных источников

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На данный момент Украина вырабатывает всего 6%.
По прогнозам Украина может вырабатывать 74% электроэнергии от возобновляемых источников
По прогнозам Украина может вырабатывать 74% электроэнергии от возобновляемых источников
depositphotos.com

Румыния вырабатывает 43% электричества из возобновляемых источников, Литва покрывает около 16%. В свою очередь Норвегия вырабатывает 106%, а излишки экспортирует.

Возобновляемая электроэнергия в разных странах мира
Возобновляемая электроэнергия в разных странах мира
businessviews.com.ua

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Вusinessviews подсчитали, что Украина способна вырабатывать 74% вместо 6%, которые существуют на данный момент.

Прогнозы показали, что 49% электроэнергии можно получить с ветроэнергетики, 22% из биоэнергетики.

Процентное соотношения возможностей Украины
Процентное соотношения возможностей Украины
businessviews.com.ua

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Чтобы прогнозы стали реальными, нужно перенастроить всю энергосистему страны. Эксперты опасаются подорожания электричества из-за нестабильности выработки в следствии непогоды, то есть затрат на поддержание угольных электростанций, а также общей "дороговизны" на содержание альтернативных станций добычи электричества.

Ранее сообщалось, что во Львовской области открыли первую самую большую солнечную электростанцию. 

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Теги: возобновляемая энергетика, солнечные электростанции, ветровые электростанции, солнечные панели, альтернативная энергетика, альтернативная энергия
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