Украинские банкноты на удачу продают за 10 тыс гривен

Купюру, номиналом в сто гривен, предлагают купить за 10 тыс гривен из-за "красивого" номера.

“Не теряйте возможность, покупайте, эта банкнота растет в цене“, - призывает продавец в объявлении на сайте OLX.

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Редкие банкноты являются очень желанными для коллекционеров. Различают разные виды коллекционирования банкнот. Одним из них является коллекционирование на основе красивого номера купюры.

Так, редакцией Bigmir)Net в Украине было обнаружено самую дорогую купюру с красивым номером. Номиналом в 500 гривен продавец назначил цену в 1 тыс евро, назвав ее номер СД4 666 666 “феншуйным“, который также известен как “число зверя“.

“Купюры с цифрами 666 используют для “заговоров на богатство и финансовое благополучие“ или хранят как талисман“, - рассказывает другой продавец, который продает 1 гривну с номером УП0000666 за 25 тысяч гривен.

Банкноты с "числом зверя" пользуются популярностью olx.ua

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В зависимости от номинала, номерного знака и пожелания продавца, купюры номиналом в 1 гривну можно приобрести от 4 999 грн до 25 000 гривен. Банкноту в 50 гривен с номером АК10000000 продают за 475 долларов.

Редкостью считаются и “счастливые“ номера, например купюры в 100 и 200 гривен со номерами ПВ7777877 и ТЗ07777777 можно приобрести за 10 тысяч гривен каждая.

"Счастливые" купюры можно приобрести в среднем за 10 тыс гривен olx.ua

Ранее сообщалось, что украинцы могут сдавать старые банкноты после Нового года на утилизацию. Речь идет о значительно изношенных гривневых банкнотах.