За месяц до транша МВФ госдолг Украины вырос на $440 млн

Госдолг Украины приблизился к 75 миллиардам долларов, увеличившись на 440 миллионов в ноябре.

В ноябре совокупный государственный (прямой) и гарантированный государством долг Украины возрос на 0,6%, или на $0,44 млрд - до $74,76 млрд. Об этом сообщается на сайте Министерства финансов в среду, 26 декабря.

В национальной валюте госдолг возрос на 1,4%, или на 29,4 млрд грн – до 2,122 трлн грн.

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С начала года совокупный государственный (прямой) и гарантированный государством долг в долларовом выражении сократился на 2,03%, или $1,55 млрд, в гривне – на 0,9%, или 19,2 млрд грн.

Минфин уточнил, что государственный долг в ноябре возрос на 1,89% - до 1,846 трлн грн (в долларах - на 1,08%, до $65,01 млрд), в том числе внешний - на 4,18%, до 1,104 трлн грн (в долларах - на 3,35%, до $38,91 млрд).

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Гарантированный государством долг за прошлый месяц сократился на 1,73% - до 276,79 млрд грн (в долларах - на 2,51%, до $9,75 млрд), в том числе внешний – на 1,47%, до 265,38 млрд грн (в долларах - на 2,26%, до $9,35 млрд).

Курс гривни, по которому Минфин рассчитывает долг, в ноябре снизился до 28,39 грн/$1 с 28,16 грн/$1, или на 0,8%, тогда как к концу 2017 года он составлял 28,07 грн/$1.

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Таким образом госдолг Украины вырос впервые за восемь месяцев. Так, в октябре госдолг сократился на 0,5%, или на 350 миллионов долларов.

Ранее сообщалось, что Нацбанк нашел применение траншам МВФ, ЕС и ВБ. Полученные в декабре средства от Евросоюза, МВФ и Всемирного банка направят в золотовалютные резервы.