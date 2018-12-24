Письмо Линкольна 155-летней давности продали за 60 тысяч долларов

Авраам Линкольн писал письмо перед Рождеством в 1863 году.

На аукционе было продано рождественское письмо конфедератам 16го президента США Авраама Линкольна за 60 тыс долларов, передает CNN.

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Письмо направлено рабовладельцам на плантации в Арканзасе, которое должно было помочь им вернуться на родину из-за Гражданской войны в то время. Линкольн помогал им, так как они были родственниками жены.

"Мое желание - чтобы они вернулись и снова заняли свою плантацию, а американские военные не трогали их, пока мистер те миссис Крейг признают себя как мирных порядочных граждан Соединенных Штатов", - написал он.

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Письмо было сопровождено просьбой об отсутствии рабов, что позволило родственникам безопасно вернуться и проживать дальше на плантации.

Продали его родственники жены, а покупатель остался неизвестным. Натан Рааб, глава аукциона Raab Collection, констатировал, что письмо имеет не только историческую значимость, а и показывает политику Линкольна «не навреди никому», которую он использовал не только к нации, но и к родственникам.

Письмо было призвано помочь родственникам жены Линкольна cnn

Ранее сообщалось, что на аукционе в Нью-Йорке продали три лунные песчинки, добытые советскими учеными. Фрагменты лунного грунта были проданы за 855 тысяч долларов.