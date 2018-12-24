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Письмо Линкольна 155-летней давности продали за 60 тысяч долларов

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Авраам Линкольн писал письмо перед Рождеством в 1863 году.
Рождественское письмо Линкольна продали за 60 тыс долларов
Рождественское письмо Линкольна продали за 60 тыс долларов
Getty Images

На аукционе было продано рождественское письмо конфедератам 16го президента США Авраама Линкольна за 60 тыс долларов, передает CNN. 

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Письмо направлено рабовладельцам на плантации в Арканзасе, которое должно было помочь им вернуться на родину из-за Гражданской войны в то время. Линкольн помогал им, так как они были родственниками жены.

"Мое желание - чтобы они вернулись и снова заняли свою плантацию, а американские военные не трогали их, пока мистер те миссис Крейг признают себя как мирных порядочных граждан Соединенных Штатов", - написал он. 

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Письмо было сопровождено просьбой об отсутствии рабов, что позволило родственникам безопасно вернуться и проживать дальше на плантации.

Продали его родственники жены, а покупатель остался неизвестным. Натан Рааб, глава аукциона Raab Collection, констатировал, что письмо имеет не только историческую значимость, а и показывает политику Линкольна «не навреди никому», которую он использовал не только к нации, но и к родственникам.

Письмо было призвано помочь родственникам жены Линкольна
Письмо было призвано помочь родственникам жены Линкольна
cnn

Ранее сообщалось, что на аукционе в Нью-Йорке продали три лунные песчинки, добытые советскими учеными. Фрагменты лунного грунта были проданы за 855 тысяч долларов.

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Теги: Авраам Линкольн, письмо Линкольна, Гражданская война в Америке, аукцион, торги
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