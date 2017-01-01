НБУ выпустил посвященную Севастополю памятную монету

Нацбанк Украины выпустил сувенирную монету номиналом пять гривен, посвященную аннексированному городу Севастополь.

Национальный банк Украины выпустил памятную монету номиналом пять гривен, посвященную городу Севастополь, что в аннексированном Крыму. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

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"Посвященная городу со специальным статусом, городу-герою, расположенному в юго-западной части Крымского полуострова, вокруг уникальной Севастопольской бухты. Город имеет древнюю историю, уходящую корнями глубин античной цивилизации, свидетелями которой являются руины Херсонеса Таврического - античного и византийского города. Святыня украинского православия - место крещения киевского князя Владимира, по одной из версий, также находится на территории нынешнего Херсонеса (город Корсунь по древнерусским источникам)", - говорится в сообщении.

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В частности, на реверсе монеты размещена вверху надпись Севастополь; композиция, символизирующая город: парусное судно (вверху), под которым - один из символов города - мост, построенный в начале ХХ в., якорный крест, корабельная пушка и пирамида из ядер (слева), над которой - колонны Херсонеса; внизу - декоративные элементы в виде виноградных гроздей и листьев.

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В свою очередь на аверсе монеты размещены надписи полукругом Украина (вверху), пять гривен (внизу), в центре - малый Государственный Герб Украины, под которым - год чеканки монеты 2018; справа - логотип Банкнотно-монетного двора Национального банка Украины.

Известно, что общий тираж сувенирной монеты - 45 тысяч штук, стоимостью в 44 гривны каждая.

Ранее сообщалось, что Нацбанк выдал банкноту в 100 гривен, которую не принимают к оплате. Банкнота является сувенирной и посвящена Украинской революции 1917-1921 годов.