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НБУ выпустил посвященную Севастополю памятную монету

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Нацбанк Украины выпустил сувенирную монету номиналом пять гривен, посвященную аннексированному городу Севастополь.
Памятная монета с изображением Севастополя
Памятная монета с изображением Севастополя
bank.gov.ua

Национальный банк Украины выпустил памятную монету номиналом пять гривен, посвященную городу Севастополь, что в аннексированном Крыму. Об этом сообщает пресс-служба НБУ. 

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"Посвященная городу со специальным статусом, городу-герою, расположенному в юго-западной части Крымского полуострова, вокруг уникальной Севастопольской бухты. Город имеет древнюю историю, уходящую корнями глубин античной цивилизации, свидетелями которой являются руины Херсонеса Таврического - античного и византийского города. Святыня украинского православия - место крещения киевского князя Владимира, по одной из версий, также находится на территории нынешнего Херсонеса (город Корсунь по древнерусским источникам)", - говорится в сообщении. 

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В частности, на реверсе монеты размещена вверху надпись Севастополь; композиция, символизирующая город: парусное судно (вверху), под которым - один из символов города - мост, построенный в начале ХХ в., якорный крест, корабельная пушка и пирамида из ядер (слева), над которой - колонны Херсонеса; внизу - декоративные элементы в виде виноградных гроздей и листьев. 

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В свою очередь на аверсе монеты размещены надписи полукругом Украина (вверху), пять гривен (внизу), в центре - малый Государственный Герб Украины, под которым - год чеканки монеты 2018; справа - логотип Банкнотно-монетного двора Национального банка Украины.

Известно, что общий тираж сувенирной монеты - 45 тысяч штук, стоимостью в 44 гривны каждая.

Ранее сообщалось, что Нацбанк выдал банкноту в 100 гривен, которую не принимают к оплате. Банкнота является сувенирной и посвящена Украинской революции 1917-1921 годов.

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Теги: Крым, Севастополь, национальный банк украины, монета, города, фото, монеты, НБУ, Нацбанк, сувенир, аннексия Крыма
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