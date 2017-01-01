Реформа децентрализации: Сколько области в Украине будут зарабатывать на туризме

Ставки туристического налога увеличатся с 2019 года.

Депутаты приняли изменения к закону "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законодательные акты относительно улучшения администрирования и пересмотра ставок отдельных налогов и сборов", которые позволят с 2019 года областям Украины удвоить доходы со ставок туристического сбора, передает UBR.

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Теперь налог на туризм разделен на внутренний и внешний, то есть зависит от того, платит иностранный турист или гражданин Украины. А размер ставки туристического сбора существенно увеличен только для иностранных туристов.

"Как и раньше, размер ставки туристического сбора будут устанавливать местные советы. Но с 1 января закон разрешает взимать его с иностранцев по ставке до 5% минимальной зарплаты, а с наших сограждан — до 0,5% от "минималки". До сих пор туристический сбор был одинаков для всех, а его ставка могла варьироваться от 0,5 до 1%", — уточнил Константин Гамкрелидзе, старший партнер юридической компании Dega Partners.

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Также, с 1 января размер сбора будет рассчитан как процент от минимальной зарплаты за каждый день, но отдельно для украинцев и для нерезидентов.

Например, за гостиницу на семь дней стоимостью в 1 тыс/сутки, туристический сбор составлял 10 грн в местную казну (1%). С 2019 года иностранцам будет начислено 5% от минималки, то есть приблизительно 1460,55 грн, а украинцу 0,5%, то есть 146 грн. При росте минималки показатель будет расти.

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"Помимо увеличения туристического сбора для въездного туризма, значительно детализированы условия его начисления и уплаты, что в свою очередь затронет всех участников этих правоотношений — как провайдеров услуг по предоставлению места временного проживания (ночевки), так и лиц, потребляющих эти услуги. Позитивным моментом является увеличение поступлений от туристического сбора в местные бюджеты, что позволит помочь развитию регионов, в том числе сделав их более привлекательными для туристов", — считает Константин Гамкрелидзе из Dega Partners.

Туристический сбор не будут оплачивать люди, которые находятся в командировках, люди с инвалидностью, сопровождающие инвалидов 1 группы и детей-инвалидов, ветераны войны, чернобыльцы, дети и обладатели путевок на лечение или оздоровление в специальные санаторно-курортные учреждениях.

Ранее сообщалось, что Луцк получил 4,2 млн гривен для развития туризма. Популяризировать город планируют в 2019-2020 годах.