Украина резко увеличила вылов рыбы в Черном море

В 2018 году вылов рыбы в Черном море вырос сразу на 64%. Больше всего Украина ловит рыбы в Азовском море.

За 11 месяцев текущего года Украина увеличила промышленный вылов рыбы в Черном море на 64% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 8,3 тысячи тонн, сообщила пресс-служба Государственного агентства рыбного хозяйства.

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Отмечается, что за аналогичный период прошлого года общий промышленный вылов в Черном море составил 5 тысяч тонн.

Всего, согласно данным Госрыбагентства, за одиннадцать месяцев общий промышленный вылов рыбы и водных биоресурсов составил 41,5 тысячи тонн. В частности, в Черном море вылов составил 8,3 тысячи тонн, в Азовском - 16,1 тысячи тонн, в Причерноморских лиманах - 480,4 тонны, в реке Дунай - 246,6 тонн, в низовье Днистра с лиманом и Кучурганском водохранилище - 1,5 тысячи тонн, в Днепровско-Бугской эстуарной системе - 2,8 тысячи тонн, в водохранилищах Днепра - 11,7 тысячи тонн, в других водоемах - 189,7 тонны.

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В пресс-службе также добавили, что больше всего за одиннадцать месяцев текущего года было выловлено бычков - 10,8 тысячи тонн, тюльки и верховодки - 6,2 тысячи тонн, карася серебристого - 5,4 тысячи тонн, рапана - 5,4 тысячи тонн, леща - 2,4 тысячи тонн, плотвы - 2,1 тысячи тонн, шпрота - 1,5 тысячи тонн, антарктического криля - 15 тысяч тонн.

Ранее сообщалось, что с 1 ноября в Украине действует сезонный запрет на вылов рыбы и какие штрафы грозят браконьерам в Украине.