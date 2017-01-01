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Доллар подешевел: Курс валют на 27 декабря

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Национальный банк укрепил курс гривны. Курс доллара на межбанке в покупке и продаже снизился.
Курс валют от НБУ на 27 декабря
Курс валют от НБУ на 27 декабря
Getty Images

На четверг, 27 декабря, Национальный банк Украины установил такие официальные курсы валют: 

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– 100 доллар в США – 2 726,7788 гривен (-16,6146 грн);

– 100 евро – 3 110,7093 гривны (-20,5999 грн).

Так, гривна укрепилась на почти 17 копеек за доллар по сравнению с предыдущим банковским днем, а евро подешевел на почти 21 копейку.

Доллар на межбанке снизился в покупке и в продаже на 14 и 15 копеек, соответственно - до 27,24-27,27 грн.

Евро котировки упали на 49 копеек в покупке и на 50 копеек в продаже - до 31,01-31,05 грн.

Ранее сообщалось, что за месяц до транша МВФ госдолг Украины вырос на $440 млн. 

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Теги: НБУ, курс валют, Нацбанк, курс рубля, курс гривны, курс нбу, межбанковский курс валют, курс доллара к гривне, курс доллара сегодня
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