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Фондовые индексы США закрылись на рекордных уровнях

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Американский фондовый рынок в среду, 26 декабря, закрылся рекордным ростом основных индексов. Об этом свидетельствуют данные биржи.
Рынки США закрылись ростом индексов
Рынки США закрылись ростом индексов
Getty Images

Индекс Dow Jones вырос на 4,98% – до 22878,45 пункта. 

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Индекс S&P 500 увеличился на 4,96% – до 2467,7 пункта.

NASDAQ прибавил 5,84% – до 6554,36 пункта.

В первый день торгов после рождественских каникул, когда рынок был закрыт, все три главных американских индекса продемонстрировали самый большой однодневный прирост с марта 2009 года.

Ранее сообщалось, что 

на фондовом рынке США произошел новый обвал. Последний торговый день перед Рождеством, 24 декабря, фондовые индексы США отметили новым обвалом.

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Теги: США, фондовый рынок, индексы, Фондовая биржа
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