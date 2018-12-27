Наличный доллар продолжает падать в конце года

Курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков понизился на 12,7 коп., курс покупки - на 13,76 коп.

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Курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на утро четверга, 27 декабря, понизился по сравнению с 26 декабря на 12,7 коп. до 27,5968 UAH/USD, курс покупки - на 13,76 коп. до 27,2213 UAH/USD. Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро понизился на 20 коп. до 30,8800 UAH/EUR, курс продажи понизился на 19,14 коп. до 31,5184 UAH/EUR.

Ранее сообщалось, что за месяц до транша МВФ госдолг Украины вырос на $440 млн. Госдолг Украины приблизился к 75 миллиардам долларов, увеличившись на 440 миллионов в ноябре.