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Наличный доллар продолжает падать в конце года

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Курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков понизился на 12,7 коп., курс покупки - на 13,76 коп.
В обменниках обвалился курс доллара
В обменниках обвалился курс доллара
Корреспондент.net

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Курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на утро четверга, 27 декабря, понизился по сравнению с 26 декабря на 12,7 коп. до 27,5968 UAH/USD, курс покупки - на 13,76 коп. до 27,2213 UAH/USD. Об этом сообщает BIN.ua

Средний курс покупки евро понизился на 20 коп. до 30,8800 UAH/EUR, курс продажи понизился на 19,14 коп. до 31,5184 UAH/EUR.

Ранее сообщалось, что за месяц до транша МВФ госдолг Украины вырос на $440 млн. Госдолг Украины приблизился к 75 миллиардам долларов, увеличившись на 440 миллионов в ноябре.

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Теги: валютный рынок, доллар, евро, валюта, доллары, курс доллара к гривне, наличный курс доллара, курс доллара сегодня
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гость  (аноним)  27.12.2018, 13:42
Оценка:  +2
гость
Деревянный тоже уже по 0,4грн в продаже, если даже не дешевле.
Давно он на этой отметке не был. Это вроде рекорд с 2016 года?
shurag    27.12.2018, 13:25
Оценка:  -1
shurag
снижается каждый год в это время и во время летних отпусков с целью ободрать тех кто сдаёт деньги на обмен либо для празднования либо для поездок, вот такая практика финансовых жуликов почти везде , не только у нас, потому лучше менять либо позже либо преждевременно
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