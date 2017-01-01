Биржи США показали рекордный рост за десять лет

Индекс Dow Jones вырос больше чем на 1000 пунктов – это рекордный показатель за всю историю.

В этом году фондовые рынки США понесли наибольшие потери за десять лет Getty Images

На американских биржах в среду, 26 декабря, был установлен рекордный рост индексов за последние десять лет, сообщает Голос Америки.

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Так, Dow Jones Industrial Average вырос больше чем на 1000 пунктов – это рекордный показатель за всю историю его существования. Рост составил почти 5% благодаря инвесторам, которые возобновили торги после рождественских каникул. Сводный индекс S&P 500 в течение среды вырос на 5%, высокотехнологичный Nasdaq – на 5,8%.

Больше всего выросли акции технологических и медицинских компаний, банков, торговых сетей, в том числе, крупных интернет-магазинов. Акции Amazon поставили рекорд роста за последний год. Выросли и акции энергетических компаний. Этому поспособствовал рост стоимости американской нефти, рекордный за последние более чем два года.

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По словам экспертов, рынки перешли от стремительного падения к рекордному росту благодаря позитивным новостям. Уолл-Стрит получила сигнал из Вашингтона: президент Дональд Трамп все-таки не будет пытаться уволить председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла.

Впрочем, даже учитывая рекордный рост, нынешний месяц продолжает оставаться для рынка худшим декабрем за последние 87 лет. Последний раз биржи несли подобные потери в декабре 1931 года, в самый разгар Великой Депрессии. 2018-й год в целом стал очень неудачным для американского фондового рынка. По оценке экономистов, в этом году рынки понесли наибольшие потери за последние десять лет.

Ранее сообщалось, что зафиксировано максимальное с 2008 года падение индексов США. Окончательная оценка роста американской экономики за третий квартал оказалась слабее ожиданий.