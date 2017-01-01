США вкладывают деньги в нанокомпьютеры размером с пылинку

Минобороны инвестируют в создание интеллектуальной пыли, которую можно будет встроить в человеческий мозг.

Ученые прогнозируют создание мощных нанокомпьютеров размером с пылинку, передает UBR со ссылкой на Forbes. Они основываются на достижениях в разработках беспроводных сетей пятого поколения и в области датчиков.

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Больше всего такие устройства беспроводных сетей размером с пылинку помогут врачам, оборонной промышленности и даже предпринимателям.

Разработка микроэлектромиханических систем (МЭМС) началась еще в 1992 году компанией Rand и Управлением перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA). Так появились первые автономные устройства размером со спичечный коробок из датчиков, считывающих разные параметры окружающей среды, процессора, передатчика и элементов питания.

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В 2016 году была опубликована статься о МЭМС в результате исследований, которые проводил Крис Пистер после финансирования DARPA. Он сообщал, что возможности растут, а размеры девайсов уменьшаются.

Прогнозируемая "умная пыль" разработана для отслеживания активности мозга. Ученые отмечают, что пока процесс осложняется "дороговизной" разработок и вопросом защиты персональных данных, а пока осуществляют развитие малоразмерных систем связи и прочих элементов.

Ранее сообщалось, что в США заработали беспилотные автомобили для доставки еды из супермаркета. Проект был успешно испытан еще в начале августа этого года.