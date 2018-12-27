Сокращенная рабочая неделя в Украине: Возможно ли

Эксперты рынка труда и психологи дали свои прогнозы на случай сокращенной рабочей недели в Украине.

В мире активно идет тестирование 4х дневной рабочей недели, что помогает снизить нагрузку на работника, увеличивает эффективность и снижает риск выгорания. Возможно ли внедрить такую систему в Украине, разбирались Сегодня.

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Систему сокращенной рабочей недели внедрили в большинстве в Германии, Новой Зеландии и Японии с 2018 года. Но некоторые эксперты в Украине отмечают, что такой режим работы может подойти не всем сферам.

"Возможна ситуация, когда нужно, чтобы производство было загружено в режиме 24/7. Если это будет большее количество изменений, то это не эффективно для работодателя", - отмечает Пашкина.

Владимир Каграмонов также согласен с Татьяной.

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"Сокращение производства продукции автоматически приведет к сокращению продаж, уменьшение заработной платы сотрудников", - говорит Каграмонов.

По его мнению, более эффективным будет приобретение нового оборудования для производственного цеха, чем еще одна смена швей.

Психологи с их мнениями не соглашаются и поддерживают систему 4х дней.

"Четырехдневная неделя очень хорошо влияет на работоспособность людей. Если им дают на выходной больше, то это положительно сказывается на эффективности сотрудников, вообще на эффективности компании и производительности соответственно", - отмечает психолог Илья Головань.

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Обратились за мнением и к гражданам Украины, которые согласились с экспертами.

"Нужно, чтобы мы больше работали, и чтобы экономика росла. У нас и так нехватка квалифицированной рабочей силы", - уверен киевлянин Андрей.

Его слова повторяет и другой киевлянин.

"Вы считаете четыре дня можно увеличить эффективность труда? Нужно, наоборот, сделать шесть дней!", - соглашается киевлянин Сергей.

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Женщины оценили идею с другой точки зрения.

"Главное, чтобы не отражалось на зарплате. А вообще для работающей мамы это очень хорошо, хочется больше уделять внимания детям", - отмечает киевлянка Марина.

Ранее сообщалось, что организации со всего мира заметили улучшения после перехода на 4-хдневную рабочую неделю. Работники улучшили показатели по производительности, снизился уровень стресса и профессионального выгорания.