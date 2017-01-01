В Кабмине назвали новые сроки старта приватизации

Минфин рассчитывает начать большую приватизацию в начале следующего года и получить результаты уже в первом квартале.

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Министерство финансов ожидает возобновления большой приватизации в первом квартале 2019 года. Об этом сообщила министр финансов Оксана Маркарова в интервью агентству Интерфакс-Украина, опубликованном в четверг, 27 декабря.

"Минфин ожидает, что в первом квартале мы, наконец, увидим результаты от приватизации", – сказала она.

Ранее сообщалось, что система ProZorro заработала для государства 7,5 млрд. Количество успешных аукционов составило 6600. При этом максимальное количество участников, принимавших участие в одном аукционе – 35.