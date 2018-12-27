Сколько заработали министры Кабмина и их заместители в ноябре: Инфографика

Лидером по зарплатам в ноябре стал министр иностранных дел Павел Климкин. В большинстве заместители получают больше своих начальников.

Климкин оказался на первом месте по зарплате министров в ноябре facebook.com/pavloklimkin.ua

Две премии – за октябрь и ноябрь, вывели главу Министерства иностранных дел Павла Климкина на первое место в рейтинге зарплат членов Кабинета министров. За прошлый месяц он заработал 89 140 гривен, передают Слово и Дело.

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Второе место заняла глава Министерства финансов Оксана Маркарова с зарплатой в 83 277 гривен, а третье министр обороны Степан Полторак с 81 044 гривен.

С зарплатой в 80 и 67 тыс гривен пятерку закрывают министр культуры Нищук Евгений и министр внутренних дел Аваков Арсен.

Последнее место в рейтинге с самой низкой зарплатой занял министр информационной политики Стець Юрий с зарплатой в 16,3 тыс гривен.

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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман оказался на втором месте снизу с зарплатой в 36 905 гривен.

Рейтинг зарплаты министров Украины в ноябре Слово і Діло

Стоит отметить, что большая часть министров получает меньше, чем их заместители, часто в 2 раза, а то и в 4 раза меньше. Например, Максим Нефедов, замглавы Министерства экономического развития получает 211 575 гривен, когда как Кубов получает 45 тыс гривен. При зарплате Авакова в 67 тыс гривен, его заместитель Яровой получает 97 тыс гривен.

Ранее сообщалось, сколько Порошенко и сотрудники АП заработали в ноябре. Порошенко получает меньше всех, а всю зарплату перечисляет на благотворительность.