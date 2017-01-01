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Moody's повысило рейтинг Киева и Харькова

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Повышение следует за повышением суверенного рейтинга Украины с Caa2 до Caa1 и изменением прогноза с позитивного на стабильный.
Аналитики агентства объясняют, что изменение рейтинга Киева отражает улучшение операционной среды
Аналитики агентства объясняют, что изменение рейтинга Киева отражает улучшение операционной среды
depositphotos.com

Международное рейтинговое агентство Moody's повысило рейтинг Киева и Харькова с уровня Caa2 до Caa1 со стабильным прогнозом. Об этом говорится в пресс-релизе агентства в четверг, 27 декабря. 

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Согласно сообщению, повышение рейтингов двух украинских городов следует за повышением суверенного рейтинга Украины с Caa2 до Caa1 и изменением прогноза с позитивного на стабильный.

Аналитики агентства объясняют, что изменение рейтингов Киева и Харькова отражает улучшение операционной среды.

“Повышение суверенного рейтинга указывает на снижение системного риска, которому подвергаются местные органы власти Украины, учитывая их тесные финансовые и операционные связи с центральным правительством“, - говорится в сообщении. 

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По информации Moody's, кредитоспособность обоих городов существенно улучшилась, что создает базу для большей устойчивости к внешним рискам. “Киев и Харьков продолжают добиваться положительных финансовых результатов и сокращения долга в сложных экономических условиях“, - констатируют аналитики.

“Однако Киев подвержен валютному риску, поскольку его долг полностью деноминирован в долларах. В настоящее время прямой долг города составляет $351 млн обязательств перед Министерством финансов Украины и $115 млн кредита, которые нужно погасить до 2022 года“, - отмечают в Moody's.

Ранее сообщалось, что Украина побила экономический рекорд среди всех стран Европы. В III квартале 2018 года Украина установила экономический рекорд по приросту ВВП.

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Теги: рейтинг, кредиты, Киев, Харьков, Moody's, кредит
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