"Сколько денег дай - будет освоено все": Как Рева раскрыл схемы откатов в Минсоцполитики

Андрей Рева отмечает, что система обеспечения людей с инвалидностью была закрытой и коррумпированной.

Пресс-служба Министерства социальной политики заявила, что ведомство побороло схему откатов и заработка на системе обеспечения людей с инвалидностью протезно-ортопедическими, техническими и другими способами, так как она была закрыта и коррумпирована.

Читай также: Коробка с сюрпризом: Власть изменила правила выдачи бэби-боксов

"В 2018 году нам удалось разрушить закрытую систему, в которой чиновники Минсоцполитики "помогали" определенным предприятиям получать заказы на производство средств", – передает пресс-служба слова Андрей Ревы.

Рева объяснил, как происходили откаты: предприятие непрозрачно получало бланк заявок, на основании которых выставляло Фонду соцзащиты людей с инвалидностью требование оплатить десятки миллионов гривен, потом получало эти средства и реализовывало их в течение неустановленного времени. Далее подписывался акт выполненных работ на всю сумму, и шло "освоение средств".

Читай также: Гройсман борется с коррупцией с помощью электронных систем

"Когда я в 2016 году спросил – какая потребность людей с инвалидностью в ортопедических изделиях, при выделенных 700 миллионах гривен, мне ответили "это 60% от потребности". Мы увеличили финансирование до миллиарда, и мне снова говорят "это 60% от потребности". Увеличили еще на 100 миллионов и снова говорят "60%". То есть, система работала таким образом, что сколько денег дай – будет освоено все", – подчеркнул Рева.

Министр анонсировал, что Министерством создана полностью новая система, которая призвана ориентироваться на клиента, а не считать людей "лишним элементом". Теперь на каждое изделие выдается индивидуальный договор, который подписывается только в том случае, если человек с инвалидностью выбрал ту модель, которая ему подходит.

Читай также: Стабильность и экономический рост: Гройсман озвучил задания на 2019 год

"Для этого создан электронный реестр изделий, он есть в каждом управлении социальной защиты. Человек выбирает в каталоге то, что нужно именно ему, после этого управления соцзащиты делает запрос на предприятие, и после подтверждения заключается трехсторонний договор, на отработку которого дается 40 дней. Далее изделие прибывает, проходит проверку требований качества, и, если он удовлетворяет потребителя, то подписывается акт выполненных работ, и только после этого производится оплата", – пояснил Рева.

Министр обозначил, что борьба была тяжелая и Министерство встретило большое сопротивление как со стороны коррупционных чиновников, так и со стороны правительства.

Читай также: Талоны на продукты: Нардепы планируют ввести "новую" госпомощь

"Вы можете представить, какая была борьба и как "насмерть" стояли коррупционеры против изменений в системе. Три месяца невозможно было принять постановление на заседании правительства, нас убеждали, что "это все неправильно", "это не будет работать", и так далее. По результатам проведенных изменений выводы: если в 2017 году мы заплатили 1 млрд 700 млн гривен для полного закрытия потребности с задолженностью, то в 2018 - необходимая сумма на все эти изделия составляет 1 млрд 150 млн гривен. По состоянию на 22 декабря проплачено 1 млрд 50 млн гривен, и до конца года будут выплачены остальные средства по результатам заключенных договоров", - сообщил Андрей Рева.

Он также отметил, что за 2018 год не поступило ни одной жалобы со стороны людей с инвалидностью на счет не поставки или некачественного товара.

Ранее сообщалось, что гражданам хотят помочь изменить отношение к взяткам. В Украине разработали социальную кампанию с целью изменить отношение к коррупции высокого уровня.