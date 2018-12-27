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Госгеонедра продала с аукциона три участка с ископаемыми

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В рамках открытого аукциона за участки с песком, трепелом и графитовыми рудами выручили пять миллионов гривен.
Глава Госгеонедр Олег Кирилюк обещает ежемесячно выставлять на торги от пяти до десяти лотов
Глава Госгеонедр Олег Кирилюк обещает ежемесячно выставлять на торги от пяти до десяти лотов
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Государственная служба геологии и недр Украины (Госгеонедра) в четверг, 27 декабря, в рамках третьего открытого аукциона продала три участка с полезными ископаемыми в Винницкой и Кировоградской областях. Об этом сообщает пресс-служба Госгеонедр на своей странице в Facebook. 

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"27 декабря 2018 в помещении Госгеонедр Украины состоялся аукцион по продаже специальных разрешений на пользование недрами с целью геологического изучения и добычи ископаемых. Торги прошли еще по старой процедуре", - говорится в сообщении.

В рамках аукциона, в частности, за 5 млн грн трем инвесторам проданы лицензии на участки с залежами песка и трепела в Винницкой области, а также участок с графитовыми рудами в Кировоградской. Еще 9 участков были сняты с аукциона из-за отсутствия заявок.

Торги прошли еще по старой процедуре в офисе Госгеонедр в Киеве. С 2019 года ожидается введение электронных аукционов, которые, по словам временно исполняющего обязанности председателя Госгеонедр Олега Кирилюка, обеспечат ряд преимуществ по сравнению с существующим сейчас порядком. 

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"Прежде всего, это публичность и открытость, возможность отследить все этапы продажи разрешений, использование электронной площадки и возможность участия в торгах с любого места, честные и открытые правила, формирование настоящей, рыночной цены, сокращение периода проведения аукционов и одно из главных - отсутствие контакта с чиновниками", - сказал он.

Кирилюк рассказал, что для участия в аукционе потенциальному недропользователю необходимо авторизироваться на сайте электронных торгов, зарегистрироваться по каждому выбранному лоту, сделать гарантированный вклад, который составляет 20% от начальной стоимости лота.

По словам главы Службы, ежемесячно будут выставляться от пяти до десяти лотов с разрешениями на добычу полезных ископаемых.

Ранее сообщалось, как работают "схемы" покупки нефтегазовых месторождений в Украине. Фирма с директором-миникюрщицей и экс-"регионалы" получают спецразрешения на добычу нефтегаза в Полтавской области без аукционов.

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Теги: лицензия, полезные ископаемые, аукцион., онлайн-аукцион, Госгеонедра, Олег Кирилюк
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гость  (аноним)  27.12.2018, 17:08
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гость
Опять продали за копейки народное добро. Еще и откаты получили. Смех и грех. Бля когда єта х..ня прекратится.
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