Госгеонедра продала с аукциона три участка с ископаемыми

В рамках открытого аукциона за участки с песком, трепелом и графитовыми рудами выручили пять миллионов гривен.

Глава Госгеонедр Олег Кирилюк обещает ежемесячно выставлять на торги от пяти до десяти лотов скриншот

Государственная служба геологии и недр Украины (Госгеонедра) в четверг, 27 декабря, в рамках третьего открытого аукциона продала три участка с полезными ископаемыми в Винницкой и Кировоградской областях. Об этом сообщает пресс-служба Госгеонедр на своей странице в Facebook.

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"27 декабря 2018 в помещении Госгеонедр Украины состоялся аукцион по продаже специальных разрешений на пользование недрами с целью геологического изучения и добычи ископаемых. Торги прошли еще по старой процедуре", - говорится в сообщении.

В рамках аукциона, в частности, за 5 млн грн трем инвесторам проданы лицензии на участки с залежами песка и трепела в Винницкой области, а также участок с графитовыми рудами в Кировоградской. Еще 9 участков были сняты с аукциона из-за отсутствия заявок.

Торги прошли еще по старой процедуре в офисе Госгеонедр в Киеве. С 2019 года ожидается введение электронных аукционов, которые, по словам временно исполняющего обязанности председателя Госгеонедр Олега Кирилюка, обеспечат ряд преимуществ по сравнению с существующим сейчас порядком.

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"Прежде всего, это публичность и открытость, возможность отследить все этапы продажи разрешений, использование электронной площадки и возможность участия в торгах с любого места, честные и открытые правила, формирование настоящей, рыночной цены, сокращение периода проведения аукционов и одно из главных - отсутствие контакта с чиновниками", - сказал он.

Кирилюк рассказал, что для участия в аукционе потенциальному недропользователю необходимо авторизироваться на сайте электронных торгов, зарегистрироваться по каждому выбранному лоту, сделать гарантированный вклад, который составляет 20% от начальной стоимости лота.

По словам главы Службы, ежемесячно будут выставляться от пяти до десяти лотов с разрешениями на добычу полезных ископаемых.

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