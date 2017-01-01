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Зарплата некоторых врачей выросла до 27 тысяч гривен - МОЗ

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В Министерстве здравоохранения рассказали о рекордной заработной плате врача в Украине в 2018 году.
Врачам дали возможность зарабатывать самостоятельно
Врачам дали возможность зарабатывать самостоятельно
Getty Images

В Украине рекордно выросли заработные платы врачей в этом году. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Украины Павел Ковтонюк на пресс-конференции в четверг, 27 декабря. 

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"Мы создали условия, чтобы доходы врачей реально выросли. У нас есть рекорд, в Винницкой области врач получил на руки - 27 тысяч гривен", – отметил чиновник.

По его словам, врачам дали возможность зарабатывать самостоятельно. "Теперь его зарплата не зависит от чиновника. Нигде в этом месте нет зависимости ни от мэра, ни от министра", - уточнил Ковтонюк.

Ранее сообщалось, что врачи вымогали взятки за лечение военнослужащих. За все время врачи получили около 130 тыс долларов от раненных АТОвцев.

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Теги: медицина, Минздрав, зарплаты, врачи, врач, МОЗ, зарплата, Инициатива Минздрава, медицинская реформа, реформа медицины
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