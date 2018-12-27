В Киеве с января повысится квартплата

В столице увеличится квартплата в части обслуживания домов и придомовой территории.

С 1 января 2019 года Киев поднимет квартплату в части обслуживания домов и придомовой территории в связи с повышением цен на электроэнергию, которая используется для освещения мест общего пользования и функционирования лифтов в многоквартирных домах. Об этом сообщил на брифинге заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев, пишет УНИАН в четверг, 27 декабря.

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По его словам, растет цена электроэнергии для эксплуатации лифтов, освещения мест общего пользования согласно решению Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

"Этот факт безусловно повлияет на увеличение стоимости содержания домов", - отметил Пантелеев.

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Как сообщила начальник Управления развития жилищно-коммунального хозяйства департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры КГГА Вера Радченко, речь идет о том, что НКРЭКУ внесла изменения в одно из своих постановлений, согласно которому электроэнергия для освещения мест общего пользования, для работы лифтов в многоквартирных домах, а также для работы насосного оборудования и индивидуальных тепловых пунктов, если такие установлены в домах, увеличена на 60 коп., тогда как сейчас взимается тариф 1,68 грн/кВт.

"С нового года электроэнергия подорожает на 60 коп. Это грозит тем, что за неделю до нового года никто не сможет урегулировать этот вопрос… Это опасная тенденция, когда есть риск того, что люди после нового года окажутся без работающих лифтов, а если есть индивидуальный тепловой пункт в доме и там есть насосное оборудование, то тогда это грозит тем, что не будет и отопления", - сообщила она.

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Радченко подчеркнула, что тариф на освещение в лифте и мест общего пользования заложен в тарифе на содержание дома и придомовой территории.

"Есть определенная процедура, согласно которой повышение тарифа нужно согласовать минимум две недели с жильцами, нужно проводить собрание с жильцами, чтобы более 75% людей были согласны с повышением тарифа, но люди не согласятся. Если поднять тариф автоматически, то это незаконно, объяснять людям нет времени, можно только в убыток себе работать", - сообщила она.

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По ее словам, угрозы отключения лифтов и освещения в местах общего пользования легче избежать в домах, где функционируют объединения совладельцев многоквартирного дома (ОСМД) и жилищно-строительные кооперативы (ЖСК) за счет того, что последние "перекроют эту разницу в тарифе за счет других ресурсов или достигнут согласия с жильцами".

Ранее сообщалось, что украинцам рассказали, как будут платить субсидии в 2019 году.