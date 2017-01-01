Турция вводит налог на безопасность для туристов

Сначала главное управление государственных аэропортов страны планировало ввести налог в размере три евро с человека.

Турция с 1 января 2019 года вводит налог на безопасность для туристов в размере полутора евро. Об этом со ссылкой на Ассоциацию туристических агентств Турции (T"URSAB) сообщает издание Hurriyet в четверг, 27 декабря.

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Сообщается, что сначала главное управление государственных аэропортов страны планировало ввести налог в размере три евро с человека. Однако, после обращения T"URSAB к министру культуры и туризма Турции Мехмету Нури Эрсойе с предложением снизить налог, было решено уменьшить сумму сбора до полутора евро.

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"В результате переговоров было решено снизить налог на безопасность, который составлял 3 евро, до 1,5 евро. Мы в долгу перед министром культуры и туризма за быстрое решение вопроса туристических агентств. В 2019 году мы продолжим работу по привлечению большего количества иностранных туристов в нашу страну", - заявил в ходе переговоров турецкий министр.

Ранее сообщалось, что Львов заработал на туристах более 17 млрд гривен за 2018 год. Это в 4 раза больше, чем 7 лет назад.