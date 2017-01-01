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Украина расширила список офшорных зон

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Украина периодически обновляет свой перечень офшорных зон с учетом данных глобального форума по прозрачности и обмену информацией для налоговых целей.
Решение принято на заседании Кабмина 27 декабря
Решение принято на заседании Кабмина 27 декабря
depositphotos.com

Кабинет министров расширил на пять стран перечень офшорных зон, до 41. Соответствующее решение было принято на заседании правительства в четверг, 27 декабря, сообщает пресс-служба Министерства экономического развития Украины. 

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"Кабмин отнес Тринидад и Тобаго, Намибию, Палау и Американское Самоа в перечень офшорных зон", – рассказали в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что Украина периодически обновляет свой перечень офшорных зон с учетом данных глобального форума по прозрачности и обмену информацией для налоговых целей Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). 

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"Форум сформировал черный список государств, не настроенных на сотрудничество по вопросам налогообложения и не имплементирующих стандарты ОЭСР, в который и вошли указанные страны. Решение позволит более эффективно предотвращать и противодействовать отмыванию доходов, полученных преступным путем, а также финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения", – пояснили в министерстве.

Ранее сообщалось, сколько заработали министры Кабмина и их заместители в ноябре. Лидером по зарплатам в ноябре стал министр иностранных дел Павел Климкин. В большинстве заместители получают больше своих начальников.

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Теги: Отмывание денег, Кабмин Украины, правительство, офшор, офшоры
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