Украина расширила список офшорных зон

Украина периодически обновляет свой перечень офшорных зон с учетом данных глобального форума по прозрачности и обмену информацией для налоговых целей.

Кабинет министров расширил на пять стран перечень офшорных зон, до 41. Соответствующее решение было принято на заседании правительства в четверг, 27 декабря, сообщает пресс-служба Министерства экономического развития Украины.

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"Кабмин отнес Тринидад и Тобаго, Намибию, Палау и Американское Самоа в перечень офшорных зон", – рассказали в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что Украина периодически обновляет свой перечень офшорных зон с учетом данных глобального форума по прозрачности и обмену информацией для налоговых целей Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

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"Форум сформировал черный список государств, не настроенных на сотрудничество по вопросам налогообложения и не имплементирующих стандарты ОЭСР, в который и вошли указанные страны. Решение позволит более эффективно предотвращать и противодействовать отмыванию доходов, полученных преступным путем, а также финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения", – пояснили в министерстве.

Ранее сообщалось, сколько заработали министры Кабмина и их заместители в ноябре. Лидером по зарплатам в ноябре стал министр иностранных дел Павел Климкин. В большинстве заместители получают больше своих начальников.