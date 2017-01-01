Украинские банки резко нарастили прибыль в ноябре

Лишь за ноябрь банки заработали более пяти миллиардов гривен, тогда как за 10 месяцев - менее 15 миллиардов.

Украинские банки идут на рекордные показатели за десять лет Пресс-центр НБУ

В ноябре прибыль коммерческих банков Украины составила 5,165 млрд гривен. Об этом в четверг, 27 декабря, сообщают Украинские Новости со ссылкой на данные Нацбанка.

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Отмечается, что на конец месяца доходы банков составили 180,433 млрд гривен, а расходы – 160,441 млрд гривен.

Таким образом, в январе-ноябре банки заработали 19,992 млрд гривен.

Отметим, за десять месяцев платежеспособные банки Украины получили 14,8 млрд грн прибыли.

В 2017 году убыток коммерческих банков составил 24,4 млн гривен.

Ранее сообщалось, что НБУ прогнозирует рекордную прибыль банков в 2018 году. Банковский сектор Украины в 2018 году может получить рекордную за последние десять лет прибыль, прогнозируют в НБУ.