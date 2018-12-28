Резервы Украины обновили пятилетний максимум - НБУ
Международные резервы Украины обновили пятилетний максимум после поступления средств под гарантию Всемирного банка.
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Международные резервы Украины выросли до $20,7 млрд после поступления в четверг, 27 декабря, 349,3 млн евро кредита Deutsche Bank под гарантию Всемирного банка. Об этом со ссылкой на данные Национального банка сообщает Интерфакс-Украина.
"В последний раз резервы превышали указанную отметку еще в октябре 2013 года", - подчеркнули в НБУ.
Ранее сообщалось, что НБУ прогнозирует рекордную прибыль банков в 2018 году.
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