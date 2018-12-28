Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Резервы Украины обновили пятилетний максимум - НБУ

Комментариев: 1
Международные резервы Украины обновили пятилетний максимум после поступления средств под гарантию Всемирного банка.
Международные резервы Украины выросли до $20,7 млрд
Международные резервы Украины выросли до $20,7 млрд
depositphotos.com

Читай также: Кабмин "заморозил" зарплаты госслужащим Украины

Международные резервы Украины выросли до $20,7 млрд после поступления в четверг, 27 декабря, 349,3 млн евро кредита Deutsche Bank под гарантию Всемирного банка. Об этом со ссылкой на данные Национального банка сообщает Интерфакс-Украина. 

"В последний раз резервы превышали указанную отметку еще в октябре 2013 года", - подчеркнули в НБУ.

Ранее сообщалось, что НБУ прогнозирует рекордную прибыль банков в 2018 году.

Поделись:
Теги: кредиты, Всемирный банк, национальный банк украины, резерв, деньги, валюта, НБУ, финансы, Нацбанк, Золотовалютные резервы
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Катилин    28.12.2018, 11:07
Оценка:  0
Катилин
Как раз очередной кредит в тему пришелся=)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь