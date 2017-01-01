Германия сократила экспорт оружия на 1,6 млрд евро

Саудовская Аравия остается одним из крупнейших покупателей оружия из ФРГ. А главный импортер – Алжир.

Экспорт вооружений из Германии в 2018 году резко сократился. По состоянию на 13 декабря, ФРГ поставила за рубеж оружие и другие военные товары на сумму в 4,62 млрд евро, сообщило министерство экономики страны в ответ на запрос депутата бундестага Омида Нурипура из партии Союз 90/зеленые. Данные из этого документа обнародовало в пятницу, 28 декабря, агентство dpa.

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Показатель аналогичного периода 2017-го составил 6,24 млрд евро. Таким образом, экспорт вооружений сокращается уже третий год подряд. В последний раз рост отмечался в 2015 году, достигнув рекордного показателя в 7,86 млрд евро.

Согласно министерству экономики ФРГ, лидером по закупкам немецкого оружия является Алжир (802 млн евро), за ними следуют США (506 млн евро), Австралия (432 млн евро) и Саудовская Аравия (416 млн евро).

Ранее сообщалось, что Германия позволила себе закрыть последнюю угольную шахту. Церемонию закрытия посетил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмаер.