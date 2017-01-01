Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Германия сократила экспорт оружия на 1,6 млрд евро

Комментариев: 0
Саудовская Аравия остается одним из крупнейших покупателей оружия из ФРГ. А главный импортер – Алжир.
Показатель аналогичного периода 2017-го составил 6,24 млрд евро
Показатель аналогичного периода 2017-го составил 6,24 млрд евро
Getty Images

Экспорт вооружений из Германии в 2018 году резко сократился. По состоянию на 13 декабря, ФРГ поставила за рубеж оружие и другие военные товары на сумму в 4,62 млрд евро, сообщило министерство экономики страны в ответ на запрос депутата бундестага Омида Нурипура из партии Союз 90/зеленые. Данные из этого документа обнародовало в пятницу, 28 декабря, агентство dpa. 

Читай также: Заработать на АТО: Врачи вымогали взятки за лечение военнослужащих

Показатель аналогичного периода 2017-го составил 6,24 млрд евро. Таким образом, экспорт вооружений сокращается уже третий год подряд. В последний раз рост отмечался в 2015 году, достигнув рекордного показателя в 7,86 млрд евро.

Согласно министерству экономики ФРГ, лидером по закупкам немецкого оружия является Алжир (802 млн евро), за ними следуют США (506 млн евро), Австралия (432 млн евро) и Саудовская Аравия (416 млн евро).

Ранее сообщалось, что Германия позволила себе закрыть последнюю угольную шахту. Церемонию закрытия посетил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмаер.

Поделись:
Теги: Саудовская Аравия, Германия, оружие, Алжир, экспорт, ФРГ, Йемен
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь