Зарплаты растут быстрее, чем расходы на коммуналку – Минсоцполитики

Потребность граждан Украины в получении социальной поддержки будет уменьшаться, считают в ведомстве.

В Украине доходы населения растут более высокими темпами, чем затраты на оплату коммунальных услуг. Об этом сказал гендиректор Директората семьи и социальной поддержки населения Минсоцполитики Виталий Музыченко, сообщает Экономическая правда в пятницу, 28 декабря.

Читай также: Зарплата некоторых врачей выросла до 27 тысяч гривен - МОЗ

"Если мы сравним динамику роста доходов с динамикой роста расходов на оплату коммунальных услуг, то доходы населения в среднем растут более высокими темпами, чем затраты на оплату коммунальных услуг. То есть, потребность граждан в получении субсидий будет уменьшаться", – заявил чиновник.

По его словам, тарифы – не единственный фактор, который влияет на потребность граждан в получении социальной поддержки.

Читай также: Сколько заработали министры Кабмина и их заместители в ноябре: Инфографика

"Сегодня мы наблюдаем достаточно активную динамику роста доходов населения, – отметил Музыченко. – Второй фактор – это пересмотр правил предоставления жилищных субсидий с мая 2018 года. Третий фактор – это, конечно, повышение цены на газ, которое у нас произошло. Эти три фактора сейчас играют основную роль при реализации права на субсидии в текущем отопительном периоде".

По его словам, еженедельно около 120-150 тысяч домохозяйств обращаются за оформлением субсидии.

Читай также: Сколько Порошенко и сотрудники АП заработали в ноябре: Инфографика

"Граждане начали получать первые платежки с новыми тарифами на газ, водоснабжение, содержание жилья, а теперь они определяются по потребности в получении жилищных субсидий", – сообщил Музыченко.

Он добавил, что численность получателей субсидий уменьшается в том числе благодаря тому, что программа предоставления субсидий стала более адресной.

Ранее сообщалось, что Рева заявил, что в Украине реальная зарплата выросла на 13%. В 2019 году минимальная зарплата вырастет еще на 12,1% и составит 4,173 тысяч гривен, сообщил министр социальной политики.