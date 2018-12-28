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Зарплаты растут быстрее, чем расходы на коммуналку – Минсоцполитики

Комментариев: 8
Потребность граждан Украины в получении социальной поддержки будет уменьшаться, считают в ведомстве.
В Минсоцполитики уверяют, что зарплаты украинцев быстро растут
В Минсоцполитики уверяют, что зарплаты украинцев быстро растут
Корреспондент.net

В Украине доходы населения растут более высокими темпами, чем затраты на оплату коммунальных услуг. Об этом сказал гендиректор Директората семьи и социальной поддержки населения Минсоцполитики Виталий Музыченко, сообщает Экономическая правда в пятницу, 28 декабря. 

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"Если мы сравним динамику роста доходов с динамикой роста расходов на оплату коммунальных услуг, то доходы населения в среднем растут более высокими темпами, чем затраты на оплату коммунальных услуг. То есть, потребность граждан в получении субсидий будет уменьшаться", – заявил чиновник.

По его словам, тарифы – не единственный фактор, который влияет на потребность граждан в получении социальной поддержки. 

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"Сегодня мы наблюдаем достаточно активную динамику роста доходов населения, – отметил Музыченко. – Второй фактор – это пересмотр правил предоставления жилищных субсидий с мая 2018 года. Третий фактор – это, конечно, повышение цены на газ, которое у нас произошло. Эти три фактора сейчас играют основную роль при реализации права на субсидии в текущем отопительном периоде".

По его словам, еженедельно около 120-150 тысяч домохозяйств обращаются за оформлением субсидии. 

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"Граждане начали получать первые платежки с новыми тарифами на газ, водоснабжение, содержание жилья, а теперь они определяются по потребности в получении жилищных субсидий", – сообщил Музыченко.

Он добавил, что численность получателей субсидий уменьшается в том числе благодаря тому, что программа предоставления субсидий стала более адресной.

Ранее сообщалось, что Рева заявил, что в Украине реальная зарплата выросла на 13%. В 2019 году минимальная зарплата вырастет еще на 12,1% и составит 4,173 тысяч гривен, сообщил министр социальной политики.

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Теги: Тарифы ЖКХ, зарплаты, тарифы, доходы, субсидии, субсидия, коммуналка, зарплата, коммунальные услуги, минсоцполитики
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Комментариев (8)
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Сергей    28.12.2018, 15:36
Оценка:  +1
Сергей
Все подсчёты видно основывались на зарплатах "слуг" народа. А у них она точно ра-а-а-стёт.
гость  (аноним)  28.12.2018, 15:15
Оценка:  +1
гость
Не пошли бы вы на х......у.........й с вашей заказной 3,14 zdovatoi статьёй.
GreenPeace!    28.12.2018, 15:08
Оценка:  +1
GreenPeace!
Субсидии всем отменили...и песни поют в новостях.одни покращення.Чтоб они всю жизнь жили на мин.пенсию.
Кайдаш    28.12.2018, 14:56
Оценка:  0
Кайдаш
Он живёт в параллельном мире
Gagarinn    28.12.2018, 14:54
Оценка:  -2
Gagarinn
Зарплаты растут быстрее, чем расходы на коммуналку – Минсоцполитики
Но, мы сделаем все чтобы изменить эту нашу недоработку
Септемберг    28.12.2018, 14:50
Оценка:  0
Септемберг
А долг по зарплате увеличивается.Уже 2 млрд. должны.Некоторым по полтора году уже не платят и субсидию не дадут,доход на бумажке то есть,но где он в наличии?))
Gagarinn    28.12.2018, 14:54
Оценка:  0
Gagarinn
Херово у вас на расии с зарплатами
нафнаф    28.12.2018, 14:59
Оценка:  0
нафнаф
Рофлят с нерабов
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