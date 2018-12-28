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Кабмин помог финансами Индонезии

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Из бюджета выделили 10 млн гривен.
Украина выделила 10 млн грн Индонезии в качестве помощи
Украина выделила 10 млн грн Индонезии в качестве помощи
Getty Images

Для предоставления финансовой помощи Индонезии Кабинет министров Украины выделил 10 млн грн из государственного бюджета. Об этом сообщает УНН. 

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"Распоряжением Кабинета министров Украины от 07.11.2018 №886-р "О предоставлении гуманитарной помощи Республике Индонезия" МИД из резервного фонда государственного бюджета выделено 10 млн грн с целью оказания финансовой помощи Республике Индонезия", - рассказали в МЭРТ.

Ранее сообщалось, что бюджет Украины стал почти бездефицитным. За 11 месяцев бюджет государственного фонда сократился менее чем до 200 миллионов гривен.

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Теги: финансовая помощь, помощь другим государствам, финансы, Украина, Кабинет министров, Индонезия
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  28.12.2018, 15:54
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гость
СМСками скидывались... зорян шкурник повезет саморучно.
Lyosha    28.12.2018, 15:38
Оценка:  0
Lyosha
Ахуеть
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