Кабмин помог финансами Индонезии

Из бюджета выделили 10 млн гривен.

Для предоставления финансовой помощи Индонезии Кабинет министров Украины выделил 10 млн грн из государственного бюджета. Об этом сообщает УНН.

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"Распоряжением Кабинета министров Украины от 07.11.2018 №886-р "О предоставлении гуманитарной помощи Республике Индонезия" МИД из резервного фонда государственного бюджета выделено 10 млн грн с целью оказания финансовой помощи Республике Индонезия", - рассказали в МЭРТ.

Ранее сообщалось, что бюджет Украины стал почти бездефицитным. За 11 месяцев бюджет государственного фонда сократился менее чем до 200 миллионов гривен.