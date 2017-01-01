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В Ватикане впервые посадили за отмывание денег

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Итальянского предпринимателя посадили на 2,5 года в тюрьму.
Анджело Проетти ватиканским уголовным трибуналом был приговорен к 2,5 годам тюрьмы
Анджело Проетти ватиканским уголовным трибуналом был приговорен к 2,5 годам тюрьмы
Getty Images

Криминальный суд Ватикана впервые осудил к тюремному заключению в деле про отмывание денег. Итальянский предприниматель получил 2,5 года тюрьмы, передают Финансы со ссылкой на Associated Press. 

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"Итальянский предприниматель Анджело Проетти ватиканским уголовным трибуналом был приговорен к 2,5 годам тюрьмы и конфискации средств за использование им счета в банке Святого Престола для отмывания денег", - говорится в сообщении.

Приговор был вынесен 17 декабря, а до этого осужденный два года находился под домашним арестом в ходе расследования предполагаемого мошенничества вокруг банкротства его строительной фирмы, которая была подрядчиком в Ватикане. 

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Ватикан предполагает, что это решение очень "важное" для предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма. После этого дела Ватикан больше не считается офшорной зоной.

Ранее сообщалось, что Украина расширила список офшорных зон. Украина периодически обновляет свой перечень офшорных зон с учетом данных глобального форума по прозрачности и обмену информацией для налоговых целей.

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Теги: офшоры, Ватикан, Криминальный суд Ватикана, первый приговор за отмывание денег, Отмывание денег
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